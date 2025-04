"Pedalando tra i Sacri Monti": la seconda tappa da Ghiffa a Domodossola

È in programma per domenica 27 aprile - dopo il rinvio a causa del maltempo della scorsa settimana - la seconda tappa di “Pedalando tra i Sacri Monti”, un viaggio cicloturistico alla scoperta dei tesori artistici e storici del territorio. Il percorso, questa volta, parte dal Sacro Monte di Ghiffa e arriva al Sacro Monte Calvario di Domodossola, su un percorso di 55 chilometri da percorrere in e-bike. La partecipazione è gratuita ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria, il pranzo al sacco e un transfer per il ritorno. Il ritrovo è fissato per le 9.00 a Ghiffa.

“Pedalando tra i Sacri Monti” è organizzato da BL.outdoor, in collaborazione con l’ente di gestione dei Sacri Monti, ed è finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito di un progetto volto alla valorizzazione comuni a vocazione turistico-culturale ubicati nel territorio del sito Unesco Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, denominato “Da globale a locale: riscoperta e valorizzazione dell’identità di luoghi eccezionali”. Le prossime partenze sono a Orta, Varallo, Oropa, Belmonte e Crea, ed è previsto un premio speciale per chi completa tutto il tour.