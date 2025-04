Emozioni e papaveri ieri sera in Cappella Mellerio FOTO

È stata una serata intensa e densa di emozioni e leggerezza quella di ieri sera presso la ex Cappella Mellerio organizzata dalla Pro Loco di Domodossola e dedicata, nel celebrare il 25 aprile, a due temi guida: la solidarietà e la gioia. Solidarietà tra persone e stati, e gioia, come quella vissuta alla fine della guerra. Il racconto di Tonino Tellini, bambino ospitato in Svizzera negli anni terribili, recitato da Matteo Minetti, si è unito alla testimonianza di Timoty, ragazzo ucraino oggi a Domodossola che ha raccontato il suo dramma nel lasciare il paese e la gratitudine per la nostra città che ha accolto lui e la sua mamma con cuore.

"Che gioia per nonno Tonino poter tornare nella sua famiglia, nell’abbraccio così ben rappresentato dal disegno di Sergio Franzini nel piccolo libro “Come nonno Tonino” che abbiamo presentato nel corso della serata - dice Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco -. Gioia che auguriamo a Timoty di provare presto. Il grande dono che la Resistenza ci ha lasciato è la gioia che nasce dalla fine di una guerra terribile, gioia e leggerezza che hanno segnato le canzoni del dopoguerra presentate dal coro le Light Voice. Per finire il dono dei papaveri creati, con sensibilità, dai bambini delle quinte classi della scuola Kennedy. Il fiore della resistenza che ricopre, in questi giorni, i cancelli della loro scuola".

La Pro Loco donerà alle scuole primarie della città le copie del piccolo libro "Nonno Tonino" per le classi quinte. Ieri sera poi in dono a tutti i presenti i papaveri dolci di Camerlengo.