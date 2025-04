Crevoladossola, per gli 80 anni della Liberazione un omaggio ai sindaci

Anche Crevoladossola si unisce alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con una particolare cerimonia. Oltre alle tradizionali celebrazioni del 25 aprile, infatti, il comune ha accolto l’appello della regione Piemonte che invita a conferire un riconoscimento a tutti i sindaci che, dal dopoguerra ad oggi, si sono alternati alla guida del paese con impegno, responsabilità e dedizione. La cerimonia è in programma per domenica 27 aprile alle 11.00 presso la sala consiliare del municipio di Crevoladossola: il riconoscimento sarà consegnato a tutti i sindaci e ai famigliari di coloro che non ci sono più, per celebrare l’impegno e il senso delle istituzioni locali che hanno dimostrato nel corso degli anni.