Tutto pronto per la quinta edizione della Domobianca Vertical Race

Prenderà il via sabato 24 maggio alle 17.30 la quinta edizione della Domobianca Vertical Race, l’ormai immancabile evento only up che porterà gli atleti attraverso uno spettacolare percorso di 3,5 km e 800 mt d+ fino alla cima del Moncucco a quota 1948 mt. Quest’anno l’evento farà parte del circuito Skyrunner Italy Series e vedrà al via i più forti atleti di specialità oltre che un numeroso gruppo di appassionati della corsa in montagna.

"Ad oggi sono già tante le iscrizioni pervenute - afferma il comitato organizzatore - con numerosi top atleti di specialità pronti ad andare all’attacco dei due record del percorso che appartengono al maschile a Roberto Delorenzi con 28’ e 36” e al femminile Maude Mathys con il tempo di 32’ e 18””.

Le iscrizioni sono aperte online sul sito www.wedosport.net oppure in loco presso l’ufficio gara dalle ore 13.30 fino alle ore 16.30 il giorno stesso della gara, tutte le informazioni si potranno trovare sul sito dell’evento www.domobiancaverticalrace.it

All’evento da quest’anno è legato uno speciale trofeo per il primo ossolano classificato, in memoria di Alessio Ghersi, il Maggiore delle frecce tricolori orgoglio della città di Domodossola. In suo ricordo, alle ore 17.00 ci sarà un sorvolo tricolore da parte della pattuglia acrobatica WeFly! Team, l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili, un fiore all'occhiello dell'Aviazione civile italiana e sarà un motivo in più per recarsi sulla cima del Moncucco ad ammirare questo spettacolo nello spettacolo.