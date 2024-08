Raduno internazionale, gli spazzacamini 'invadono' Domodossola

Gli spazzacamini che parteciperanno al Raduno Internazionale in programma questo fine settimana a Santa Maria Maggiore, lunedì 2 settembre arriveranno a Domodossola ospiti della Pro Loco. Giungeranno verso le ore 18.00 presso la stazione internazionale e da lì, in sfilata, percorreranno le vie centrali della città fino a raggiungere largo Madonna della Neve e Palazzo Rosmini, dove saranno ospiti per una cena dai sapori del territorio.

Guidati dai colori del folclore e dalle note della Ossola Sax Swingin’ Orchestra, gli spazzacamini percorreranno corso Ferraris, via Marconi e piazza Cavour, dove li aspetteranno le Fisarmoniche Ossolane. Da via Briona e piazza Convenzione raggiungeranno poi corso Fratelli di Dio e piazza Rovereto per una sosta e poi via verso largo Madonna della Neve, dove sarà possibile, nell'attesa, gustare i Runditt della Accademia.

Sarà un pomeriggio di festa che porta tuttavia il ricordo pesante di anni difficili della storia ossolana, tra fame, emigrazione e dolore dei tanti piccoli rusca. “Proprio per non dimenticare questa realtà che la Valle Vigezzo ha saputo così bene custodire - racconta la presidente della Pro Loco Vanda Cecchetti – abbiamo chiesto di poter ospitare, nelle vetrine che si affacciano sull’itinerario della sfilata, proposte a tema e l’immagine di piccoli spazzacamini che raccontano la loro storia. La figura è ripresa dal monumento a loro dedicato a Malesco. Una figura particolare riporta una dolcissima scultura di Giulio Branca, custodita presso il Museo del Paesaggio, dedicata al saluto di una mamma al suo piccolo che andrà spazzacamino nelle città della bassa. Un ultimo pensiero sarà dedicato allo sfruttamento minorile presente ancora oggi in tante realtà, non sempre lontane”.

Oggi il lavoro dello spazzacamino è un’attività ben gestita, tecnologicamente avanzata e sempre importante, soprattutto nelle nostre zone. “Per questo motivo - prosegue la presidente della Pro Loco - il nostro percorso finirà con la danza festosa che, in onore dei nuovi spazzacamini, le ragazze di Studio Danza L’Arabesque ci regaleranno sulla scalinata d’onore del Palazzo Rosmini”.

Il tema dell’emigrazione sarà argomento di un incontro con lo storico Enrico Rizzi, che ricorderà le storie fortunate di chi, lontano dalla propria terra, ha saputo avviare grandi imprese senza mai dimenticare “La strada di casa”. Appuntamento giovedì 29 agosto alle ore 21.00 in Cappella Mellerio.

“Un grazie dalla Pro Loco all'amministrazione comunale per il patrocinio e a tutti coloro che, con grande disponibilità, stanno collaborando per costruire e vivere insieme giornate importanti. Un grazie caloroso agli esercenti che hanno condiviso entusiasmo e progetti”, conclude Cecchetti.