Ultimi giorni per la ricerca di sponsor per la borsa di studio Tibaldi

Restano ancora pochi giorni per la presentazione della domanda da parte di soggetti esterni all’amministrazione comunale di Domodossola, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), che vogliano proporsi come sponsor per il finanziamento delle borse di studio intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi.

Le borse di studio, cinque in totale, sono riservate a studenti universitari frequentanti, nell’anno accademico 2023/2024, il secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia.

I soggetti che vogliano proporsi come sponsor devono far pervenire la propria richiesta all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre il 4 settembre. Le domande possono essere presentate tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it oppure tramite la consegna a mano o con corriere all’ufficio protocollo in piazza Repubblica dell’Ossola 1 (specificando nell’oggetto “avviso pubblico sponsorizzazioni per il finanziamento di n°5 borse di studio, intitolate alla memoria di Ettore Tibaldi”). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune di Domodossola, oppure contattando il numero 0324-492312 o l’indirizzo cultura@comune.domodossola.vb.it.