"Lego Grest 2024": i nuovi centri estivi per bambini di tutte le età

Anche per il 2024 la parrocchia di Domodossola, in collaborazione con l’associazione Tra il dire e il Fare e il Comune, organizzano i centri estivi per bambini e ragazzi al Centro Familiare. Le attività sono state presentate questa mattina – martedì 30 aprile – alla presenza del sindaco Lucio Pizzi, del parroco don Vincenzo Barone e del coadiutore don Giacomo Bovio.

Saranno i Lego, le celeberrime costruzioni colorate, il tema principale dei centri estivi di quest’anno. I ragazzi avranno la possibilità di trascorrere all’oratorio ben sette settimane di giochi, divertimento e allegria, sotto la sapiente guida dei sacerdoti, degli educatori e degli animatori, con "Lego Grest 2024".

Le attività saranno divise per fasce di età e i ragazzi saranno divisi, con i rispettivi animatori, in squadre che si sfideranno durante l’intero corso del centro estivo.

Ma non solo: una volta alla settimana saranno organizzate attività esterne all’oratorio, con lo scopo, in particolare, di valorizzare il territorio e le valli ossolane. Sono infatti previste gite, con l’accompagnamento del Cai, in Valle Vigezzo, Val Bognanco e Valle Antrona. In più, le tradizionali giornate alle piscine di Domodossola, ma anche in un parco acquatico fuori dalla provincia.

Il centro estivo dell’oratorio si svolge dal 10 giugno al 26 luglio, ed è dedicato a bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media. Le famiglie hanno la possibilità di scegliere la soluzione che ritengono più opportuna: i ragazzi possono frequentare l’oratorio a tempo pieno (dalle 8.00 alle 17.00), a tempo parziale (dalle 8.00 alle 13.30), a tempo spezzato (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) o a tempo ridotto (dalle 8.00 alle 12.00 oppure dalle 14.00 alle 17.00).

Il costo per il tempo pieno è di 70 euro a settimana, comprensivi di mensa e di tutte le gite, più 5 euro di assicurazione; il prezzo si abbassa, ovviamente, per chi non frequenta a tempo pieno. Le famiglie possono approfittare di uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione del secondo figlio. Le preiscrizioni sono aperte da oggi, 30 aprile, tramite la pagina Facebook dell’oratorio o sul sito oratorio.parrocchiadomodossola.it.

Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni c’è invece la possibilità di frequentare il "Summer Camp" al collegio Mellerio Rosmini, grazie alla collaborazione dell’istituto Alberghiero con la parrocchia domese. La referente, in questo caso, è Elisa Alberti Violetti, che ha illustrato il programma. Il centro estivo prende il via il 1° luglio e termina il 9 agosto. Vista la tenera età dei bimbi, gli educatori sono esclusivamente maggiorenni e qualificati, in modo da assicurare a tutti la massima sicurezza, con un operatore per ogni 8/20 bambini. Ad essi saranno affiancati alcuni studenti di diversi istituti domesi in alternanza scuola-lavoro.

Le preiscrizioni saranno aperte dal 6 al 31 maggio tramite un link che sarà reso disponibile sulla pagina Facebook dell’oratorio. La quota è di 90 euro a settimana, comprensiva di servizio mensa e di tutto il materiale didattico, più 25 euro di iscrizione. Il centro estivo accoglierà 50/60 bambini. Per questo al termine delle preiscrizioni sarà elaborata una graduatoria.