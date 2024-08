Inaugurazione del nuovo sentiero didattico della memoria

Sabato 31 agosto un centinaio di persone, tra spalloni ed appassionati, si metteranno in cammino tra gli alpeggi della valle Cravariola in una escursione transfrontaliera ad anello, con partenza e ritorno a Cimalmotto di Campo Vallemaggia in Svizzera, toccando le località Alpe Magnello (CH), Confine (CH-I), Corte Nuova (I), Alpe Stufa (I), Alpe Corte Rossa (I), Alpe Groppo (I), Confine (I-CH).

L'evento rientra nel programma “Terra di Resilienza, Semi di Resistenza” che vede il patrocinio di molti enti e associazioni del territorio ossolano, ticinese, varesino e anche del sostegno di Regio Insubrica.

Un cammino per ricordare gli eventi del rastrellamento della Cravariola del luglio 1944.

I camminatori verranno accompagnati da letture e musiche.

Verrà inaugurato il Sentiero della Memoria e gli otto totem realizzati grazie alla preziosa collaborazione con il Centro di documentazione Casa della Resistenza: un percorso per non dimenticare e conoscere la storia e le vicende dei fatti del 1944.

Durante il percorso, all’Alpe Magnello in Svizzera, una deliziosa colazione accompagnerà la lettura teatralizzata “Vasi Comunicanti”, a cura di Karakorum Teatro. L’arrivo è previsto a Cimalmotto per le ore 18:00

Dopo una lauta cena a Cimalmotto, curata dall’Associazione Val Rovana è...., il gruppo si trasferirà a Maggia presso il Campo di calcio Ronchini per "Musica per la Vallemaggia" un evento solidale fortemente voluto dalla Vasco Jam (band Ticinese Tributo Vasco Rossi), per raccogliere fondi a beneficio delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo di fine giugno scorso.