Pizzi si unisce a Progetto Vco: "Atteggiamento costruttivo e inclusivo, cerchiamo continuità"

Dopo l’intervento dei consiglieri del Pd del comune di Domodossola, anche il sindaco Lucio Pizzi commenta la sua adesione alla lista Progetto Vco in vista delle elezioni provinciali del 29 settembre. Queste le parole del primo cittadino domese:

“Per quanto riguarda le prossime elezioni provinciali, limitate ai soli consiglieri, non posso che constatare l'atteggiamento costruttivo e inclusivo di chi, in questi due anni, ha condiviso con il nostro gruppo provinciale la posizione critica nei confronti di una coalizione molto di destra e poco di centro, caratterizzata tra l'altro ancora oggi da una scomposta litigiosità. Per questo, non per fantasiosi accordi di natura politica o per questioni di natura personale, stiamo valutando oggettivamente, all'interno della nostra civica in cui convivono naturalmente anime diverse, una soluzione di continuità con la posizione tenuta fino ad oggi nell'azione amministrativa provinciale”.