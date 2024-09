Dirigenze vacanti negli Istituti ossolani: Bagnolini e Casetti vanno in reggenza

Le scuole Bagnolini di Villadossola e le Casetti di Preglia per l'anno scolastico 2024/2025 avranno dirigenti reggenti sino alla nomina del titolare, eventualmente incaricato tra quelli immessi in ruolo nel recente concorso per Dirigenti Scolastici.

Alle Bagnolini, causa trasferimento della preside Stefania Rubatto al Liceo Spezia, dal 1° settembre il posto di dirigente scolastico è vacante ma l'Ufficio Scolastico Regionale ha proceduto a nominare la stessa Rubatto quale reggente temporaneo.

Lo scorso anno scolastico la Rubatto era stata reggente alle Casetti, nominata a seguito del trasferimento di Gaudenzio D'Andrea che dirige oggi l'istituto Marconi Galletti.

Alla guida temporanea delle Casetti giungerà Patrizia Taglianetti, dirigente scolastico del 1° circolo didattico. Anche a Stresa all'Istituto Comprensivo Fogazzaro-Rebora è stato nominato un dirigente reggente, Gabriella Cominazzini.

La nomina avrà decorrenza dal 1° settembre e pertanto l'anno scolastico potrà iniziare con la regolare presenza di un Dirigente Scolastico. Le reggenze temporanee saranno operative fatte salve le procedure di immissioni in ruolo che potrebbero avvenire già nelle prossime settimane.