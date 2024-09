Enaip Domodossola inaugura un nuovo laboratorio di estetica

Venerdì 6 settembre, a partire dalle 16.30, si tiene l’inaugurazione del nuovo laboratorio di estetica della sede Enaip di Domodossola.

Questo nuovo spazio – in via Rosmini 24 - rappresenta un'importante opportunità formativa per il territorio. A partire da questo anno formativo, infatti, il laboratorio ospiterà per la prima volta il corso triennale per diventare estetista professionista, dedicato a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi a partire dai 14 anni.

Il corso, che prevede uno stage di 300 ore al terzo anno, rilascia una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mondo del lavoro e permetterà alle allieve e agli allievi di confrontarsi con esperte ed esperti del settore.

Ma le novità non finiscono qui: il centro offrirà anche corsi professionali gratuiti nel settore estetico per persone disoccupate, oltre a corsi di aggiornamento e specializzazione per coloro che desiderano perfezionare le proprie competenze.

Durante l'inaugurazione, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nel mondo dell'estetica grazie a una serie di laboratori dimostrativi. Sarà possibile assistere a sessioni di armocromia, scoprendo i segreti per valorizzare la propria immagine attraverso i colori, e a workshop di nail art e trucco per sperimentare le ultime tendenze del settore.