A Viganella si festeggia la patronale

Si festeggia la patronale a Viganella questo fine settimana: dal 6 all'8 settembre nella frazione di Borgomezzavalle si terranno i festeggiamenti in onore di Santa Maria.

L'apertura della festa è fissata alle 19.30 di venerdì 6 settembre con l'apericena in piazza e la serata animata dalla musica di dj Vincenzo.

Sabato 7 alle 17 presso la dimora Casa Vanni si terra il convegno "Turismo delle radici"', incontro con la famiglia Conti. Alle 19 cena in piazza con i prodotti tipici della gastronomia locale e serata con l'orchestra Andrea Group.

Alle 12 il pranzo in compagnia con specialità polenta e cinghiale e altri prodotti della gastronomia. Alle 15.30 ci saranno i vespri solenni e la processione con la statua della Madonna, i gruppi folk e gli Alpini.

Alle 16.30 giochi con le bolle per i più piccoli e a seguire merenda per tutti. I festeggiamenti si concluderanno con la cena in piazza e la lotteria gastronomica.