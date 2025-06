“Acqua ed energia in Valle Antrona”: un concorso fotografico per raccontare il secolo della centrale di Rovesca

Un secolo di energia, storia e paesaggio: è questo il filo conduttore del concorso fotografico “Acqua ed energia in Valle Antrona”, promosso dall’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola, in collaborazione con Enel Green Power Italia Srl e con il Comune di Antrona Schieranco, in occasione dei 100 anni della centrale idroelettrica di Rovesca.

Lanciato ufficialmente il 15 giugno 2025, il concorso invita appassionati e fotografi a immortalare uno dei binomi più emblematici delle valli ossolane: quello tra l’acqua e l’energia, tra la natura e l’ingegno umano. Fino al 15 luglio sarà possibile partecipare con un solo scatto, scegliendo una tra le due categorie previste: “Paesaggi idroelettrici”, per chi vuole raccontare l’impatto visivo e identitario degli impianti sul territorio; oppure “Infrastrutture idroelettriche”, per focalizzarsi sugli elementi tecnici, simbolici o architettonici del sistema idroelettrico della Valle Antrona.

Alla prima selezione saranno scelti 15 scatti, che verranno stampati ed esposti all’Ossola Outdoor Center. Qui si aprirà la seconda fase del concorso, che coinvolgerà direttamente il pubblico: i visitatori potranno votare le loro fotografie preferite attraverso appositi box, determinando così i tre vincitori finali.

L’iniziativa non vuole solo celebrare un importante traguardo tecnico e storico, ma anche stimolare una nuova narrazione del paesaggio alpino e della sua evoluzione, in cui le centrali, le dighe e le condotte si fondono con l’ambiente, diventando parte integrante della cultura visiva della valle. La comunicazione dei primi vincitori avverrà entro il 20 luglio, insieme all’annuncio di data e luogo della premiazione.