Continua la mostra di Lorenzo Peretti a Domodossola

Fino al 26 ottobre, gli amanti dell'arte potranno immergersi nell'universo enigmatico di Lorenzo Peretti (1871-1953) presso Casa De Rodis a Domodossola, grazie alla mostra "Lorenzo Peretti. Natura e mistero." Curata da Elena Pontiggia e organizzata dalla Collezione Poscio, l'esposizione propone un'inedita esplorazione della figura di Peretti, il più misterioso tra i pittori vigezzini, inserendolo nel contesto culturale del suo tempo.

La mostra presenta circa ottanta opere che tracciano il percorso artistico di Peretti, un uomo descritto dal suo maestro, Enrico Cavalli, come un "carattere misantropo e artista nel vero senso". La carriera di Peretti, durata poco più di un decennio, è stata avvolta dal mistero: non espose mai le sue opere in vita, e il suo studio, inaccessibile a chiunque, ha alimentato leggende sulla sua figura, considerata da alcuni come quella di un alchimista.

Accanto all'esposizione, nasce il progetto didattico "Esplora e crea", un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi che si terrà su prenotazione nei giorni feriali fino al termine della mostra. Curato da Eleonora Perretta, il laboratorio mira a favorire la collaborazione tra compagni di classe, insegnare tecniche di pittura e osservazione, e avvicinare i giovani all'arte di Lorenzo Peretti. Attraverso la replica di un'opera, i partecipanti avranno l'opportunità di esprimere liberamente la propria creatività e fantasia.

Il laboratorio debutterà con un incontro speciale dedicato agli utenti del C.I.S.S. Domodossola, offrendo un'occasione unica per scoprire l'arte in modo divertente e coinvolgente. Il contributo per la partecipazione è di 2 euro per alunno, a copertura dei materiali forniti durante l'attività.