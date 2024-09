Domobianca si colora per celebrare i 120 anni dalla nascita di Carlo Bossone

Sabato 7 e domenica 8 settembre Domobianca si trasformerà in un atelier a cielo aperto, con artisti che realizzeranno opere "en plen air" partecipando a un concorso. Così il comitato Fondazione Carlo Bossone, in collaborazione con Domobianca - Gruppo Altair e con il patrocinio del Comune di Domodossola, renderà omaggio al maestro ossolano, artista e interprete della montagna, delle sue genti e del suo ambiente, in occasione del 120° anniversario della sua nascita.

"Domobianca si colora" sarà un concorso di pittura en plen air e le opere dovranno essere rigorosamente realizzate nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre. Gli artisti potranno iscriversi al concorso direttamente sabato mattina dalle 8.30 a Domobianca, e le opere non potranno essere modificate o ritoccate in studio.

Sono previsti diversi premi in denaro, e le prime tre opere diventeranno proprietà di Domobianca. Tutte le opere partecipanti saranno poi esposte dal 12 al 29 settembre presso l’atelier Carlo Bossone a Domodossola in corso Moneta 4 e durante l’esposizione anche i visitatori potranno votare la loro opera preferita.