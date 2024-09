SS 659, stop al senso unico alternato tra Crodo e Baceno

A partire dalle 7.00 di domani, sabato 7 settembre, sarà eliminato il senso unico alternato istituito in urgenza da Anas giovedì 29 agosto al km 11,100 della SS659 di Valle Antigorio e Val Formazza e sarà attivo il divieto di transito ai mezzi superiori a 25 tonnellate di peso lungo la corsia in direzione nord/Formazza.

Come noto, al km 11,100 della SS659 è stato rilevato il cedimento della pendice lato strada che ricade sul terreno di un privato e si è reso necessario adottare in via precauzionale - a tutela degli utenti in transito - un provvedimento di limitazione al traffico reso urgente dal progressivo degrado della ripa, fenomeno che potrebbe essere acuito dagli eventi meteorologici caratterizzati sempre più spesso da rovesci improvvisi e particolarmente intensi.

Viste le verifiche geologiche eseguite dall’amministrazione comunale di Crodo e al fine di fluidificare la circolazione lungo la statale, in sostituzione del senso unico lungo il tratto sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi con peso superiore a 25 tonnellate in direzione nord/Formazza fino al ripristino e alla messa in sicurezza della pendice in frana. La limitazione di peso è prevista al fine di non sollecitare la corsia lato valle. Nessuna limitazione in direzione sud/Domodossola.