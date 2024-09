Semaforo e lunghe code a Crodo: "Il comune non è stato informato"

Dopo la notizia giunta nel tardo pomeriggio di ieri riguardo la presenza di un semaforo sulla strada della Valle Antigorio che ha causato lunghe code di auto, anche il comune di Crodo interviene sula vicenda.

“Desideriamo informare i cittadini che l'installazione dei semafori e l'introduzione del senso unico a Montepiano, avvenuta nei giorni scorsi, è stata presa senza che il comune di Crodo fosse informato o consultato in merito”, si legge in un comunicato diffuso tramite la pagina Facebook del comune. “Il 28 agosto Anas ha emesso un'ordinanza ufficiale che non comprendeva tra i destinatari né il comune di Crodo né la stazione dei carabinieri.

Inoltre, non risultano aperture di cantieri, in quanto non è stata notificata alcuna comunicazione in merito”.