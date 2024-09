Semaforo a Crodo, interviene Anas: "Rischio di frane, provvedimento precauzionale"

Non si placano le polemiche riguardanti l’installazione di un semaforo sulla SS 659 della Valle Antigorio, tra Baceno e Crodo, che ha causato lunghe code soprattutto nella giornata di domenica, con tanti automobilisti in transito da e per l’alpe Devero. Dopo l’intervento del comune di Crodo, che ha dichiarato di non essere stato avvisato della modifica alla viabilità, Anas informa tramite una nota che la limitazione è stata istituita il 29 agosto a causa di un rischio di frana di un lato della strada. Il senso unico alternato è stato quindi imposto per precauzione e rimane in vigore fino all’esecuzione degli interventi necessari.