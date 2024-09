Semaforo tra Baceno e Crodo: lunghe code per chi scende da Devero e Formazza

Situazione difficile sulla strada della Valle Antigorio. Colpa di un semaforo, come segnalato dall'assessore di Baceno Stefano Costa tramite un post social. La causa? Un restringimento di carreggiata al vecchio albergo Miramonti, dopo la prima salita salendo da Crodo.

“Succede che Anas, che notoriamente vive in un universo parallelo, metta un semaforo inutile tra Crodo e Baceno causando il blocco totale del traffico - le parole di Costa – pare per un contenzioso con privato che interessa una piazzola a margine della carreggiata”.

Il risultato è, come documentato da Costa, una lunghissima coda di auto: “La percorrenza in questo momento tra Baceno e Crodo, per chi scende da Devero o Formazza, è arrivata a quasi un’ora”.

“Quello che demoralizza è l'impossibilità di avere a che fare con qualcuno di Anas che dia delle spiegazioni logiche, sono sempre sfuggenti ed arroganti. Governi di destra e di sinistra, nulla cambia, chi decide lo fa per non avere responsabilità, e lo fanno a discapito del territorio” conclude scoraggiato Stefano Costa.