Prende il via domenica 8 settembre alle 18.00 la terza edizione di “Armonie al Boden”, la rassegna concertistica in scena al santuario del Boden a Ornavasso.

Per la prima serata è in programma un concerto meditativo dal titolo “Voci di preghiera”: in scena Paola Sanguinetti, soprano, Antonella De Gasperi, mezzosoprano, Nicola Tassoni al violino e Davide Burani all’arpa.