Intesa Sanpaolo chiude filiali nel Vco, Noi Moderati: "Troppe ripercussioni negative sulle comunità locali"

Noi Moderati Vco esprime profonda preoccupazione e dissenso riguardo alla decisione di Intesa Sanpaolo di chiudere le filiali situate a Pallanza, Baveno, Cannero Riviera e Baceno. “Questa scelta avrà ripercussioni significative sul tessuto sociale ed economico delle nostre comunità locali”, si legge in una nota del gruppo.

“Le aree interessate dalla chiusura delle filiali – proseguono da Noi Moderati - sono caratterizzate da una popolazione prevalentemente anziana, che risiede in zone montane. Molti di questi cittadini non hanno familiarità con i servizi bancari online e si affidano agli sportelli fisici per le loro operazioni quotidiane. La chiusura degli sportelli rappresenta per loro una barriera nell'accesso ai servizi bancari essenziali, aumentando il rischio di esclusione finanziaria”.

La chiusura delle filiali, inoltre, porterebbe anche conseguenze sul turismo locale: “Durante il periodo estivo, queste località registrano un afflusso significativo di turisti, attratti dalle bellezze naturali e culturali del territorio. La presenza di filiali bancarie operative è fondamentale per garantire servizi adeguati sia ai visitatori che agli operatori turistici locali. La chiusura degli sportelli potrebbe compromettere la qualità dell'offerta turistica e l'economia locale”.

Prosegue la nota: “La chiusura delle filiali contribuisce al fenomeno della desertificazione bancaria, già oggetto di preoccupazione a livello nazionale. La riduzione degli sportelli bancari ha impatti sociali rilevanti, riducendo la propensione agli investimenti e influenzando la scelta di vivere o meno in un territorio, con un aggravio dello spopolamento dei piccoli centri”.

Noi Moderati Vco si unisce agli appelli delle amministrazioni locali e delle associazioni di categoria affinché Intesa Sanpaolo riveda la sua decisione e mantenga operative le filiali nei comuni interessati: “Invitiamo le istituzioni regionali e nazionali a intervenire per garantire la continuità dei servizi bancari nelle aree montane e periferiche, tutelando i diritti dei cittadini e sostenendo lo sviluppo economico del territorio. È fondamentale che le scelte strategiche degli istituti bancari tengano conto delle esigenze delle comunità locali, evitando di aggravare le difficoltà delle aree già svantaggiate e contribuendo invece al loro rilancio e alla loro coesione sociale. Noi Moderati Vco continuerà a vigilare su questa situazione e a sostenere le istanze delle comunità locali, affinché venga garantito un servizio bancario efficiente e accessibile a tutti”.