Daniele Ossola presenta “Dubbi e tensioni di un giovane investigatore”

Questa sera, venerdì 6 marzo, alle 21.00, il teatro Massari di Pieve Vergonte ospita la presentazione di “Dubbi e tensioni di un giovane investigatore” di Daniele Ossola. Un evento tra letteratura e letture sceniche, organizzato dall’associazione LiberaMente in collaborazione con il comune e con il Cst Novara Vco.

Ambientato negli anni ’50 tra Varese e Milano, il romanzo segue le vicende di Franco Grossi. Il protagonista, un giovane laureato in filosofia, si ritrova improvvisamente a gestire l'agenzia investigativa del padre, ereditandone non solo l'attività ma anche un caso complesso che lo trascinerà in un turbine di segreti e suspense. Un’opera definita dallo stesso autore come 'affannosa, ideale ed elegante’.

L’autore dialoga con Jessica della Casa. La presentazione sarà intervallata da letture di brani tratti dal romanzo a cura di Anna Visin e Laura Lampugnani.