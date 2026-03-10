"La mia vita finché capita": al cinema Corso il ritratto autentico di Mauro Corona

Torna in scena mercoledì 18 marzo alle 20.30 la rassegna cinematografica promossa dal Cai di Domodossola al cinema Corso, con una serie di proiezioni dedicate a film e documentari che affrontano il tema della montagna in tutte le sue sfumature. Per il nuovo appuntamento sarà dunque la volta di “La mia vita finché capita”, un ritratto autentico e intenso di Mauro Corona, alpinista, scrittore e scultore.

Il protagonista del documentario, diretto da Niccolò Maria Pagani e distribuito da Wanted Cinema, si racconta senza filtri tra le montagne di Erto, i ricordi dell’infanzia e una vita vissuta seguendo la propria filosofia, tra libertà, natura e passione per la scrittura.