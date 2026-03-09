Al Collegio Rosmini due settimane di libri, musica e solidarietà per l’infanzia con il Kiwanis Club

Si inaugura sabato 14 marzo alle 16.00 la Fiera del libro illustrato per l’infanzia allestita al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, al quale si affianca - novità di quest’anno - il premio letterario internazionale “Fiabe senza confini - dalla Domus Oxilia al cuore dei bambini”. Si tratta di iniziative promosse dal Kiwanis Club di Domodossola in gemellaggio con i colleghi svizzeri del Kiwanis Club Oberwallis.

La fiera del libro illustrato per l’infanzia, che proseguirà per due settimane, prevede oltre quindici appuntamenti tra presentazioni letterarie, laboratori per le scuole e incontri per famiglie. Saranno coinvolti oltre 300 bambini, in particolare dalla scuola primaria Milani di Domodossola e dall’asilo infantile del Villaggio Sisma di Villadossola. La fiera è legata al premio letterario internazionale "Fiabe senza confini", con opere valutate da una giuria composta da esponenti del Kiwanis, della cultura, dell'educazione e dell'informazione. Il primo premio è offerto dal Kiwanis Club Oberwallis, con ulteriori riconoscimenti messi a disposizione da Domobianca365. La premiazione si terrà sabato 28 marzo alle 16.00, preceduta al mattino dalla presentazione dei libri pubblicati per beneficenza in Italia dal Kiwanis tra cui “U e i suoi fratelli”, esperienza che ha dato ispirazione a “Fiabe senza confini”.

Tra le presentazioni in programma: "Il Pidro" di Veronica Spataro e "Il merlo Fragola" di Simona Grillea, Marinella Rossetti e Maria Angela Spanò (15 marzo), "Il mio posto nel mondo" di Elisa Vincenzi (20 marzo), "Le storie di Bosco Bello" di Maria Carfora (22 marzo), "Cercasi gamba" di Irene Frigo e "Nonno Gianni e il Bosco Felice" di Nonna Lella (27 marzo). Il 18 marzo il centro diurno per i disturbi dello spettro autistico “Sesamo" di Pallanzeno presenterà "Le avventure di Iris".

Nell’ambito della fiera, il Kiwanis Club domese propone anche due appuntamenti collaterali, che vedono protagonista la musica. Sabato 14 marzo alle 21.00 il teatro del Collegio Rosmini ospita il docu-musical “Da I Domodossola al Coro Blu: una fiaba senza confini”, si tratta di uno spettacolo che, intrecciando musica dal vivo, narrazione e materiali d’archivio, racconta la parabola artistica e umana dei fratelli Miserocchi. Il nucleo vocale era formato dai fratelli Laura, Maura e Urbano detto "Bani" Miserocchi, affiancati dal cugino Riccardo alla batteria, dallo zio Franco Bertagnini al sassofono e flauto, da Renzo Reami alla chitarra e Pierluigi Saccani alle tastiere. Mina li volle nella sua etichetta Pdu e suggerì il nome del gruppo: una scelta controcorrente, in anni in cui i complessi italiani preferivano nomi inglesi. Seguirono due partecipazioni a Sanremo (1970 con "Ciao anni verdi" in coppia con Rosanna Fratello, 1974 con "Se hai paura"), edizioni di "Un disco per l'estate", tre album in studio e una presenza costante nei varietà Rai. Circa nove anni fa Laura, Bani e l’altra sorella Ornella hanno fondato il Coro Blu, ensemble di 45 elementi reclutato fra gli iscritti all'Università della Terza Età di Domodossola. Il repertorio attinge ai cantautori italiani e si esibisce esclusivamente per beneficenza. Il docu-musical del 14 marzo porta questa vicenda sul palco.

Il secondo appuntamento musicale è in programma domenica 22 marzo alle 17.00 con l’esibizione del coro gospel White Spirit Choir. L’ingresso è a offerta libera a sostegno di progetti in favore dell’infanzia. Per entrambe le serate è consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

L'intera manifestazione rientra nel Marzo Kiwaniano, seconda edizione del progetto promosso dal Kiwanis Club Domodossola dal 6 marzo al 6 aprile, con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, della provincia del Verbano Cusio Ossola e delle città di Domodossola e Villadossola, e la collaborazione della Pro Loco di Domodossola.