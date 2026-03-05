La mostra ideata da San Carlo Acutis arriva a Masera

È aperta al pubblico fino a domenica 15 marzo la mostra “I miracoli eucaristici nel mondo”, allestita nella chiesa di San Martino a Masera e ideata da San Carlo Acutis. L’esposizione, con ingresso gratuito, è realizzata da Editrice Shalom e raccoglie un’ampia rassegna fotografica di alcuni dei principali miracoli eucaristici verificatisi nel corso dei secoli e riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa.

La mostra è aperta martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, venerdì, sabato e domenica dalle 15.00 alle 17.00. Per informazioni è possibile contattare don Luigi al numero 338 5072049.