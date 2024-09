Ultima giornata per la Festa dell’Uva 2024 FOTO

Ultima giornata per la 97esima edizione della Festa dell’Uva di Masera, che si chiude oggi, lunedì 9 settembre, con tanti nuovi appuntamenti.

Il programma si apre alle 16.00 con i giochi popolari, organizzati con la collaborazione del centro estivo di Masera; al termine merenda per tutti i partecipanti. Dalle 17.00 alle 20.00 lo sport corner ospita l’open day dell’Asd Cestistica Domodossola e gli allenamenti dei gruppi under 17 e under 19; dalle 18.00 alle 22.00 anche la possibilità di provare la carabina a laser per la simulazione del biathlon.

Alle 18.00 l’apertura della “Canva”, per un aperitivo con le eccellenze del territorio, e della fiera dei prodotti artigianali. Alle 19.00 aprono anche tutti gli altri punti ristoro, dalla griglia all’hamburgeria e al self-service. In programma un aperitivo musicale con Twin Peas.

Alle 21.00 sotto il tendone una serata danzante con l’orchestra Molinari, mentre nel campo va in scena “Ciuchi senza frontiere”, una serata di giochi popolari in collaborazione con il gruppo giovani Antigorio. Dalle 22.00, infine, l’apertura del Bakan Disco Pub con il dj set di Late B2B Mattia Coiro.