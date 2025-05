Coachellula, un’edizione da record FOTO

E’ calato il sipario sulla quarta edizione di Coachellula, evento organizzato dalla D.O.M.O. per sensibilizzare i giovani sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali, svoltasi all’area feste di Trontano lo scorso sabato 17 maggio.

Sono state circa tremila le presenze in questa edizione da vero record.

La serata si è aperta con ’“Aperitivo Degustando”, momento enogastronomico nato dalla collaborazione con Dea Valdossola e Azienda Agricola Edoardo Patrone, che hanno deliziato i presenti con i loro vini.

Enaip e le associazioni Libera e 21 Marzo hanno intrattenuto il pubblico rispettivamente con il glam corner, angolo per acconciature e make-up e con la game station dove gli avventori si sono divertiti con simpatici giochi a premi.

Il concorso X-Talent è stato il vero protagonista della serata. Gli otto concorrenti che hanno conquistato la finale si sono susseguiti sul palco a suon di note musicali; da Simone di Leo, solista che al pianoforte ha emozionato il pubblico, ai The Others che hanno concluso la serata con un’esibizione che ha fatto scatenare il pubblico, passando per Altrove, BeatSide, Romantico Decadentismo, Ice Wings e Vicks con il suo ukulele e le sue note reggae. Sono stati gli Hangovers però a conquistare pubblico e giuria vincendo il primo premio, secondi classificati The Others e terzi BeatSide che grazie al voto popolare hanno scalato la classifica.

Giurata di eccezione e ospite speciale Nyv, ex concorrente di Sanremo Giovani e Amici, ora cantante affermata che con la sua dolcezza e delicatezza ha giudicato i concorrenti con numerosi apprezzamenti. Ad affiancarla sul tavolo della giuria Luca Nicolini, Riccardo Nazzaroli, Roberto Aielli e Augusto Quaretta.

Prosegue inoltre la collaborazione della D.O.M.O. con l’associazione Pirates of Rock, che ha presentato il proprio evento di sabato 2 agosto a Malesco. Queste le parole di Eleonora Pesenti, portavoce dell’Associazione: “Siamo felici di collaborare all'evento Coachellula 2025/X-Talent 2025, dando la possibilità a uno o più giovani artisti di esibirsi sul nostro palco. Ci teniamo a supportare l'associazione D.O.M.O., che sarà nostra ospite anche quest'anno al “Pirates Of Rock Festival” per sensibilizzare e promuovere anche in quella occasione la donazione del midollo osseo e delle cellule emopoietiche".

La serata si è poi conclusa con Dj Veleno e Dj Bunny che hanno fatto divertire i presenti fino a notte fonda.

“Oltre ad essere felici per i numeri da record della serata, siamo estremamente lieti delle nuove sinergie venutesi a creare durante questa edizione e siamo molto fieri di aver raccolto durante la serata ben 28 nuove preadesioni di iscrizione all’IBMDR, il registro internazionale di donatori di midollo osseo e di cellule staminali. Siamo già al lavoro per l’edizione 2026 e proseguiamo la nostra opera di sensibilizzazione con numerosi eventi durante tutto l’anno”, afferma Chiara Paglino consigliera della D.O.M.O. e promotrice di Coachellula.

Soddisfatta anche Silvia Stelitano, presidente della D.O.M.O.: “Il nuovo format è stato un vero successo e desidero ringraziare il gruppo giovani ben coordinato da Chiara e composto da Andrea Lavalle, Marina Manera, Giulio Rodinó e tanti altri. Con lo stesso spirito di gratitudine desidero ringraziare la nostra Luisa Giacometti, punto di unione con la Pro Loco, l’AIB gli alpini e i Boletus Night, consolidate realtà del paese di Trontano senza le quali Coachellula non potrebbe esistere e i ringraziamenti vanno ovviamente inoltre a tutti i volontari e amici dell’associazione, che da anni collaborano con noi e con i quali siamo già al lavoro per la prossima edizione”.

Associazione Donatori Ossolani Midollo Osseo