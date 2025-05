"Corti di solidarietà", la presentazione ufficiale al cinema Corso

“Corti di solidarietà...ma non a corto di solidarietà” è il Bando di Idee promosso dal Centro Servizi per il Territorio Novara Vco e Malescorto - Festival Internazionale di Cortometraggi con la finalità di promuovere e valorizzare il terzo settore attraverso il linguaggio audiovisivo, accompagnando le associazioni nella realizzazione di un cortometraggio che ha come tema il volontariato e le attività svolte per il bene comune.

Le associazioni selezionate hanno lavorato in questi mesi e sono state seguite in questo percorso dai videomaker Lorenzo Camocardi e Mirko Zullo e giovedì 29 maggio alle 20.45, al cinema Corso di Domodossola, mostreranno al pubblico i cortometraggi realizzati. La serata prevede la presentazione ufficiale dei “Corti di solidarietà” e la proiezione di cinque corti realizzati da altrettanti enti e associazioni: “Noi siamo vigezzini” del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo; “Centro Novarese aiuto all’infanzia” del Centro Novarese di aiuto all'infanzia Odv; “Museo? No, Ecomuseo” dell’associazione Comuniterrae Ecomuseo delle Terre di Mezzo; “Vivere per sempre” dell’associazione Angeli dell’Hospice Vco Odv; “Il filo rosso” dell’associazione Terra Donna Odv.

"Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dai volontari e questa iniziativa dimostra tutta la sua bontà e la risposta concerta a una necessità delle nostre associazioni - afferma il presidente del Cst Carlo Teruzzi –. Sempre più è importante raccontarsi e farlo con un linguaggio diretto come quello video ed è proprio in questa direzione che Corti di Solidarietà si inserisce, come opportunità ulteriore di valorizzare il volontariato locale, risorsa preziosa e fondamentale per la nostra comunità”.

“Siamo lieti che questa iniziativa riceva ogni anno una buona risposta dal territorio - spiega la direttrice organizzativa di Malescorto Laura Minacci – e che sia una buona occasione per dar voce alle associazioni di volontariato, con la collaborazione del nostro Festival. Oltre al Cst, con cui da anni è avviata un’importante partnership, cogliamo l’occasione per ringraziare il cinema Corso di Domodossola, per il supporto organizzativo”.

“Corti di solidarietà” rappresenta quindi un ulteriore modalità di valorizzare il volontariato, oltre a essere, attraverso i corti realizzati, uno strumento di promozione per i singoli Ets che potranno diffondere i loro video e far conoscere anche in questo modo il loro operato. Corti che saranno diffusi anche attraverso i canali degli enti promotori.