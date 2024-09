Anno scolastico al via, gli auguri della Lega Giovani agli studenti del Vco

“Auguri a tutti gli studenti e le studentesse del Vco. La scuola che riparte è sempre una buona notizia per il territorio, perché il miglioramento della nostra società passerà inevitabilmente dalle giovani generazioni che oggi siedono tra i banchi. Sono sicuro che la nostra comunità, forte del senso di appartenenza che ci lega, affronterà anche questo nuovo percorso, con tenacia, entusiasmo ed impegno. L’istruzione, come è stato detto, è l’arma più potente per cambiare il mondo. Per questo invito tutti i miei coetanei a credere nei propri ideali, qualunque essi siano, e combattere sempre per difenderli”. Con l’anno scolastico che ha preso ufficialmente il via, arrivano anche gli auguri del vicecoordinatore regionale scuola della Lega Giovani, Simone Lecchi. “Speriamo sia un anno pieno di esperienze significative – aggiunge nella nota – che contribuiranno alla formazione umana, culturale e spirituale degli studenti. Voglio augurare un buon anno scolastico anche al personale e soprattutto agli insegnanti – conclude Lecchi – che fanno un lavoro bello ma difficile e che per questo vanno ringraziati”.