Il saluto dell'assessore Folino agli studenti domesi

Inizia una nuova avventura per tanti, bambini, ragazzi, genitori, il primo giorno di scuola è denso di emozioni, per le nuove esperienze, a volte i nuovi compagni, gli insegnanti, e tutto ciò che circonda la scuola.

Un compendio di elementi che arricchirà la vita dei nostri figli, per crescere, imparare, acquisire competenze, diventare i cittadini del domani.

La scuola è “casa”, è vita, dev’essere pronta ad accogliere e proporre sfide per fare emergere talenti, plurimi, consegnando alla società adulti consapevoli di sé stessi, vogliosi di realizzarsi.

Buona giornata e buon anno scolastico!

L'assessore all'Istruzione Daniele Folino