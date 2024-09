Nuovo anno scolastico e nuove aule per l'Istituto Marconi-Galletti-Einaudi FOTO

Taglio del nastro nel primo giorno di scuola per le 10 nuove aule all'Istituto Marconi-Galletti-Einaudi in via Oliva a Domodossola. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico dell'Istituto Gaudenzio D’Andrea, insieme all'assessore all'Istruzione domese Daniele Folino e al presidente della Provincia Alessandro Lana. “Una giornata importante nella aule non posso che ringraziare la professionalità delle ditte che hanno lavorato per raggiungere questo importante risultato che va a risolvere un problema che per 10 anni ha coinvolto anche il liceo Spezia (per il quale era presente la nuova dirigente Rubatto ndr), dove erano stati spostati gli studenti all'interno delle aule container” ha sottolineato il presidente Lana. Anche D'Andrea ha voluto ribadire i ringraziamenti per il risultato ottenuto prima di accompagnare i presenti alla visita delle nuove aule.

Dieci come detto le nuove aule alle quali si aggiungono due laboratori utilizzabili dal corso ad indirizzo sanitario. Un investimento imponente da 3 milioni di euro che la Provincia d è riuscita a portare a termine in poco più di un anno. Alla cerimonia ha partecipato anche la Dirigente dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale del Verbano Cusio Ossola Concetta Noto che nel suo intervento ha ricordato agli studenti che “a scuola iniziate a costruire il vostro futuro”.