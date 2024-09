Al meeting internazionale di Bellinzona si è ricordato Martino Ambrogi

Nella serata di lunedì 9 settembre, a Bellinzona, sono tornate le stelle dell’atletica leggera svizzera e internazionale per il tradizionale appuntamento con il Galà dei Castelli. Nell’occasione, allo stadio comunale di Bellinzona un gruppo di amici di Martino Ambrogi ha chiesto ai campioni, tra cui Marcell Jacobs, di firmare la maglia dedicata a Martino. Cosa che poi hanno fatto in tanti. Un piccolo ma significativo gesto per ricordare l’indimenticato presidente e allenatore dell’Atletica Ossolana Vigezzo, scomparso prematuramente. Domenica 8 settembre, in occasione della 51esima edizione della Sgamela'a D' Vigezz, sono state vendute le maglie gialle “Ciao Marti…” (come quella firmata ieri sera dai campioni) per sostenere la fondazione Aircc per la ricerca sul cancro.