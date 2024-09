Domobianca, weekend tra arte, solidarietà e fisarmoniche

Rinviato a causa del maltempo, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 settembre "Domobianca si colora", il concorso di pittura en plen air organizzato in occasione del cento ventennale della nascita del maestro ossolano. L'iscrizione è gratuita e gli artisti dovranno realizzare la propria opera all'aperto a Domobianca. Sono previsti ricchi premi in denaro, e non solo. La premiazione sarà domenica 15 alle 17 alla Baita Motti.

Sia sabato che domenica la Scuola Bossone accoglierà le famiglie con un workshop gratuito di introduzione all'arte impressionista della scuola Bossone che si svolgerà nell'area del parcheggio. Prevista anche l'animazione dedicata i giovani con giochi didattici e non solo.

Ma non sarà l'unico evento che animerà il weekend a Domobianca: sabato 14 si svolgerà il pranzo solidale con il Ciss, mentre domenica 15 settembre si svolgerà il raduno dei fisarmonicisti in collaborazione con la scuola di musica “Fisarmonicisti Ossolani”. Parteciperanno all’evento i Cantori della Valle Vigezzo e gli allievi della scuola di Fisarmonica di Beura.