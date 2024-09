Collaborazione tra le polizie di confine italiana e svizzera con pattugliamenti congiunti

E’ in atto da tempo una collaborazione tra le polizie di confine italiana e svizzera. In pratica la polizia cantonale del Vallese e quella dell’Ossola stanno organizzato dei pattugliamenti congiunti per tenere sotto controllo le zone di confine, strade comprese.

Una cooperazione che vede pattuglie italo svizzere operare sia in Ossola che in Vallese. Gli agenti della nostra polizia di confine e quella vallesana formano pattuglie miste per opere a sud e a nord del Sempione e altrettanto fanno le polizia stradali del Vco e del Vallese. Una azione sinergica che riguarda anche l'area del Verbano e il Canton Ticino.