Minoranza Premosello: ''L'amministrazione trasparente non funziona''

Il capogruppo di minoranza consiliare di Premosello-Chiovenda Andrea Monti ha presentato un’interrogazione, volta a ottenere risposte su un tema in particolare: sul sito istituzionale del comune, sembrerebbero da tempo non più consultabili i testi e gli eventuali allegati dei provvedimenti ufficiali, come le delibere di giunta o di consiglio comunale, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

“Il principio della trasparenza – si legge in una nota firmata dallo stesso Andrea Monti -, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il nostro gruppo consiliare ritiene che il diritto di accesso civico esercitato compilando il modulo predisposto, pur senza indicare particolari motivazioni, risulterebbe, per ovvi motivi, di difficile attuazione da parte di molti cittadini e oltremodo gravoso per l’ente comunale (risposte scritte, fotocopie e dispendio di energie in generale). La situazione oggetto dell’interrogazione – prosegue il consigliere - è stata riscontrata personalmente dai consiglieri di minoranza e da alcuni cittadini che, interessati a visionare i documenti inerenti la locazione del terreno su cui è stata realizzata la nuova antenna a Premosello-Chiovenda capoluogo, non sono riusciti ad ottenerli consultando il sito istituzionale. Il tema della nuova antenna, che era stato oggetto di una richiesta di annullamento della delibera di giunta da parte del gruppo di minoranza indirizzata anche al prefetto del Verbano Cusio Ossola, continua a essere un argomento fortemente sentito dai nostri concittadini i quali, anche in questo caso, non hanno ricevuto, parrebbe, nessuna informazione sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della procedura amministrativa seguita. Attendiamo chiarimenti in merito alle nostre richieste”.