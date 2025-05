ll Ministero boccia il piano dei due Dea nel Vco. Rossi (Pd): “Un solo ospedale, l’unica via”

“Nonostante lo abbiano tenuto in fondo a un cassetto per tre mesi, finalmente veniamo a conoscenza del parere del Nucleo di Valutazione del Ministero sul piano di edilizia ospedaliera di Cirio e Riboldi sul VCO. Siamo di fronte ad un finale annunciato: il progetto di mantenere due ospedali nel VCO e, in particolare, due DEA, si scontra con le norme in vigore e il parere del nucleo di valutazione del Ministero lo ribadisce nuovamente. Questa volta ci sarà qualcuno pronto ad ascoltare? Il centrodestra, procrastinando la decisione, non sta facendo un buon servizio per i cittadini e il personale sanitario. Ora per Cirio e Riboldi è il tempo di scegliere” lo afferma il consigliere regionale Domenico Rossi commentando la notizia delle raccomandazioni e prescrizioni inserite dal nucleo di valutazione del Ministero nel parere sulla ristrutturazione degli ospedali di Verbania e Domodossola in luogo della realizzazione di un ospedale unico.

“Da Roma si richiede coerenza con il Dm 70 raccomandando fortemente di garantire, in un unico presidio, la presenza di tutte le discipline necessarie alla gestione multidisciplinare dei pazienti critici, che tradotto significa o declassare uno dei presidi riaprendo il conflitto tra i territori, oppure tornare sull’idea di un ospedale unico baricentrico. In ogni caso ci potrà essere un solo Dea. Si tratta di norme conosciute, ma per ragioni di propaganda politica sono state ignorate facendo perdere solo anni alla popolazione del VCO” il consigliere Dem. “In Piemonte l’atto che uniforma la rete ospedaliera al DM 70 si chiama DGR 1-600, tanto vituperata da Riboldi, ma mai cambiato in 6 anni di governo della destra. Che cosa farà ora il presidente Cirio? Rinuncerà ai 200 milioni o comincerà a governare? Chiederò immediatamente un’informativa all’assessore per capire in quale direzione si intende procedere e perché a fronte di un parere risalente al mese di febbraio si è perso altro tempo invece di avviare subito un confronto in consiglio e sul territorio” aggiunge Rossi.

“Cirio colga la richiesta che proprio in questi giorni è riemersa, sostenuta da molti sindaci di quel territorio, con capofila Omegna, di un ospedale unico e baricentrico. Non c’erano e non ci sono alternative per evitare di perdere le risorse dal ministero che non arriveranno se non si procederà in questa direzione” rilancia il rappresentante democratico. “E’ il momento per Cirio di chiedere scusa ai verbanesi per tutto il tempo perso, per le promesse non mantenute e per i giochetti politici che hanno ignorato volutamente principi elementari e condivisi da tutti” conclude Rossi.