Angela Tripodi presidente del consiglio comunale: "Ricordiamo i principi fondamentali della responsabilità istituzionale" FOTO

Angela Tripodi è il nuovo presidente del consiglio comunale di Domodossola dopo la decadenza di Marco Bossi. Bossi ha avuto la revoca dell'incarico dal gruppo “Lucio Pizzi sindaco” dopo che con Simone Racco aveva lasciato la maggioranza per creare il gruppo Impegno civico per Domodossola. La candidatura di Tripodi è stata proposta dal capogruppo di maggioranza Maurizio Oioli; la consigliera, del gruppo Lucio Pizzi sindaco, è stata quindi eletta al consiglio comunale riunitosi ieri sera con 11 voti favorevoli, mentre 5 sono state le schede bianche.

Tripodi ha espresso gratitudine al sindaco, agli assessori e ai consiglieri. “Mi sento profondamente onorata – ha detto - nell'assumere quest'incarico importante che mi impegno ad assolvere con la massima umiltà e responsabilità, il tutto al fine di garantire imparzialità, neutralità e rispetto dei principi e delle regole democratiche delle istituzioni. Il periodo che mi ha preceduto è stato connotato da momenti di tensione, ricordo a me in primis e a tutti noi l'importanza di conformarci ai principi fondamentali della responsabilità istituzionale. Domodossola ha bisogno di un consiglio che sia scambio di opinioni e scenario di scelte coraggiose che vadano al di là delle appartenenze politiche per l'interesse della collettività”.

Prima della votazione è intervenuta la capogruppo della Lega Maria Elena Gandolfi: “La revoca di Marco Bossi non è stata un semplice avvicendamento - ha sottolineato - è stata un'operazione politica, l'atto finale di una resa dei conti interna alla maggioranza. Questa non è buona politica e nemmeno buona amministrazione”.

L'ex presidente del consiglio Marco Bossi al momento della votazione è uscito dall'aula. “Ritengo doveroso anche per evitare strumentalizzazioni – ha detto - nel rispetto delle istituzioni dichiarare la mia fuoriuscita dall'aula nelle operazioni di voto, avendo a suo tempo formalmente contestato la fondatezza della mozione di revoca del presidente del consiglio. Mi riservo ogni più opportuna valutazione nelle sedi competenti”.

Il consigliere di Fratelli d'Italia Angelo Tandurella ha detto: “Considero l'atto di revoca illegale, di conseguenza la mia scheda sarà bianca”.

Anche Claudio Miceli, capogruppo del Pd, ha annunciato il voto di scheda bianca augurando però nello stesso tempo buon lavoro a Tripodi. “Su questo argomento si è detto molto. Credo - ha detto Miceli - si debba mettere la parola fine e arrivare al termine del mandato. Fa piacere – ha aggiunto - vedere una donna ricoprire questo ruolo, l'importante è che venga garantita l'imparzialità”.