La ricotta ossolana di chef Bartolucci protagonista alla charity di Ischia

Ricotta “infornata” al timo di montagna, spuma di porcini e prosciutto di Vigezzo è il piatto che lo chef ossolano Giorgio Bartolucci porterà domani sera a Ischia Safari, l’evento di charity gourmet che, nell’isola campana, per tre giorni rende omaggio alla cucina mediterranea.

Ideata dagli chef Nino di Costanzo e Pasquale Palamaro “per celebrare, a Ischia, i sapori autentici del nostro territorio attraverso l’interpretazione dei grandi protagonisti della migliore cucina italiana”, la kermesse chiama a raccolta da tutta Italia non solo chef, ma anche maestri pizzaioli, pasticcieri e imprenditori del settore food & beverage. Il denaro raccolto con la charity finanza progetti di formazione per giovani.

Non è la prima volta che il domese Bartolucci, patron di Atelier Restaurant & Bistrot (una stella Michelin) è presente in terra campana. È stato invitato nel 2022 e, l’anno scorso, è stato protagonista con un omaggio alla gastronomia locale e ai prodotti mediterranei servendo una melanzana perlina marinata in miso e soia in pasta kataifi croccante con maionese di riccio di mare. Quest’anno ha scelto una ricetta montana, ossolana. Insieme alla ricotta, ai funghi e al prosciutto crudo vigezzino, porterà a Ischia anche un po’ di solidarietà nostrana. Interessate e coinvolte dallo chef, diverse persone scenderanno a Ischia dal Vco per partecipare come ospiti.