Con la cooperativa il Sogno riparte il servizio di spremitura per i frutticoltori

Prosegue, nell’ambito del progetto RurAct, il servizio avviato con il progetto Sociaaalp. I due progetti, finanziati da Fondazione Cariplo, intendono incrementare l’agrobiodiversità e recuperare aree marginali del territorio, incentivando la coltivazione di varietà locali di piante da frutta in grado di adattarsi, meglio delle varietà commerciali, ai cambiamenti climatici in atto.

Il servizio è dedicato ai piccoli e medi produttori di frutta, professionali e non, che ogni anno si trovano ad affrontare i problemi legati alla conservazione a lungo termine dei loro prodotti. La trasformazione della frutta in eccedenza o di seconda scelta in succo naturale ha diversi vantaggi: evita perdite di produzione, che in assenza di adeguate strutture refrigerate possono essere ingenti, consente di valorizzare anche la seconda scelta e di conservare il prodotto trasformato per lungo tempo.

Il servizio offerto consente ai produttori di consegnare la frutta (pulita e senza marciumi) e ottenere in tempi brevi il ricavato in succo naturale pastorizzato e confezionato in comodi bag in box sia da 3 sia da 5 litri. La resa generalmente si attesta tra il 50% e 60% e dipende dalla dimensione, varietà e grado di maturazione della frutta. Per motivi legati all’organizzazione del lavoro le partite inferiori ai 140 kg potranno essere accorpate e lavorate cumulativamente ad altre. La lavorazione di varietà diverse consente in genere di ottenere un succo più equilibrato e ricco di aromi. In questo modo saranno valorizzate anche le piccole partite famigliari.