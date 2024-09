Ancora pochi giorni per richiedere i contributi per nuove manifestazioni in città

C'è tempo fino al prossimo 15 ottobre per presentare la domanda per i contributi messi a disposizione dal comune di Domodossola a favore di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro per l’organizzazione di manifestazioni in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell’economia locale. Le manifestazioni dovranno svolgersi nel contesto comunale nel primo semestre del 2025; per quelle relative al secondo semestre sarà possibile presentare la domanda entro il 15 marzo 2025.