Un musical a favore di Ossola Amica dell'Ugi

Il 12 ottobre alle 20.30 al teatro La Fabbrica di Villadossola andrà in scena un musical adatto a famiglie e ragazzi a scopo benefico. Lo spettacolo dal titolo “Na mana'o” è a cura dell’associazione Gente del Sud in collaborazione con la compagnia Koks. La rappresentazione vuole essere un momento di riflessione sul tema del bullismo.

La storia racconta di Gianstella, una bambina felice e gioiosa che si trova improvvisamente a dover affrontare una serie di cambiamenti nella sua vita che la porteranno a dover fare i conti con tutte le sue emozioni. In questo viaggio non sarà sola, potrà contare sull’aiuto della sua famiglia, degli amici ma da sola capirà cosa vuol dire crescere.

“Si tratta di uno spettacolo – spiegano gli ideatori - dedicato ai più piccoli, che coinvolgerà anche i genitori a suon di risate, ricordi e riflessioni”.

L’ingresso è a offerta libera, con un minimo di 5 euro per i bambini e 10 per gli adulti. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Ossola Amica dell’Ugi. Il negozio Ugi di Villadossola sarà aperto il sabato pomeriggio per la prevendita dei biglietti.