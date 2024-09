Incidente stradale in via Antrona, nella zona alta di Villadossola , nel tardo pomeriggio. Un'auto è uscita fuori strada in una curva, ha divelto le barriere di protezione ed è finita sopra il tetto di un casale adibito a deposito di legna.

Sul posto il distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola con in supporto l'autogru per la messa in sicurezza e il recupero del veicolo. Illeso il conducente della vettura. Sul posto i carabinieri e il personale della provincia.