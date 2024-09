Asd 2mila8volley, tante iniziative per presentare la nuova stagione

Dopo la bella stagione chiusa a maggio 2024 con la disputa dei play-off promozione per la conquista della serie C maschile, l’Asd 2mila8volley Domodossola è già pronto per la nuova stagione sportiva 2024/2025, che avrà inizio nel prossimo ottobre. In vista dell’ormai vicinissimo inizio dei campionati, il sodalizio domese organizza una due giorni di eventi nei quali presenterà l’organigramma societario, i programmi per l’imminente anno sportivo e saluterà tifosi, appassionati e sponsor.

Il fulcro di questi due giorni sarà l’evento di presentazione delle squadre che si terrà sabato 21 settembre alle 18.30 presso la palestra del liceo G. Spezia Palaraccagni, diventato ormai la casa del 2mila8volley. Durante l’evento si alterneranno sul “palco” atleti, staff, sponsor e le due prime squadre.

A contorno dell’iniziativa, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Domodossola, per tutta la giornata di sabato, verrà allestita in Piazza Rovereto una vera e propria “minivolley arena”: tre campetti su cui far provare la pallavolo a bambini e ragazzi di tutte le età. Una sorta di open day all’aperto durante il quale si alterneranno sui campi anche atleti e atlete delle nostre categorie giovanili e alcuni giocatori della serie D, per l’iniziativa “gioca ed impara con il campione”. Per l’occasione, oltre ai giovani passanti che verranno invitati a giocare, l’invito è stato esteso ai plessi scolastici che da anni collaborano con 2mila8volley organizzando progetti scuola patrocinate dalla Fipav e dal Coni.

Con i suoi ormai 300 atleti iscritti tra maschile e femminile, il 2mila8volley Domodossola è diventato una delle realtà di volley più grandi a livello regionale, ma i progetti e la voglia di crescere non si fermano, anzi. Tantissime, infatti, le novità in questa stagione: per quanto riguarda il settore maschile si potrà contare su due nuovi innesti: Christian Butti, classe 2008, da Lugano, arrivato come rinforzo per il settore giovanile e Vsevolod Kurochkin “Seva”, classe 2007, talento ucraino della nazionale juniores. Entrambi gli atleti hanno “sposato” il progetto del 2mila8volley trasferendosi a Domodossola per questa stagione sportiva. La prima squadra maschile, sostenuta ancora da Pediacoop H24 come main sponsor, può contare su un roster più competitivo che mai e tenterà nuovamente l’assalto alla serie D. Tanti investimenti e novità anche nel settore femminile, con l’arrivo dell’esperto e apprezzatissimo coach Cova che guiderà la prima squadra femminile in prima divisione, oltre a svolgere il ruolo di direttore tecnico del settore, con il sogno di un campionato regionale anche nel settore femminile. E poi tante altre novità, tra cui i progetti di minivolley nelle Valli dell’Ossola (Baceno e Vanzone con San Carlo) a dimostrazione di quanto il 2mila8volley sia radicato e ancorato al territorio, i progetti scuola e tanto ancora che verrà poi svelato durante l’evento di sabato.

Le iniziative non termineranno però sabato, ma continueranno domenica 22 settembre sul parquet del Palaraccagni, dove si alterneranno allenamenti congiunti del settore giovanile maschile e femminile, della prima divisione femminile alle 14.00 e della serie D maschile targata Pediacoop H24 alle 17.00 con un test match.