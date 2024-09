''Tronchi contro il ponte: il Toce va pulito'' FOTO

‘’Siamo preoccupati. Alla prossima buzza altro materiale potrebbe finire contro questo pilone e danneggiarlo’’. Così dicono i residenti della zona della Masone, che denunciano come la ultime piene abbiano portato diversi tronchi che si sono fermati contro uno dei piloni che sostengono il ponte che supera il fiume Toce.

‘’Si parla sempre di pulizia del fiume ma i risultati sono questi…’’ dicono.

Temono che in questi mesi autunnali, quando in Ossola le piogge forti non mancano, il Toce possa ingrossarsi e trascinare a valle altro materiale legnoso che, finendo contro le arcate del ponte, potrebbe causare danni.