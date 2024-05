Stagione finita per il Piedimulera che riconferma Poma

Neppure il tempo dì archiviare l’annata e il Piedimulera Calcio conferma Marco Poma anche per l’annata prossima.

Sconfitto in casa delle Union Novara (1-0), il Piedimulera chiude anticipatamente i play off di Prima Categoria ai quali era stato ammesso dopo una buona annata, soprattutto dopo un buon girone di ritorno che l’aveva visto collezionare 33 punti contro i 18 dell'andata. Un campionato finito a 51 punti in piena zona play off. Rimonda che ha confermato come la squadra abbia bisogno di pochi ritocchi per ritentare il salto di categoria.

Ieri, intanto il Piedimulera ha comunicato sul suo sito che la collaborazione con mister Marco Poma continuerà anche nella stagione 2024/2025.

‘’E’ stata fortemente voluta dalla nostra società e comunicata alla rosa nella giornata di ieri, prima dell’inizio della gara di play-off - scrive la società - . Indipendentemente dal risultato, la società aveva infatti già deciso di rinnovare la fiducia in Marco, che con grande competenza, passione e tenacia ha raggiunto l’obiettivo stagionale che ci eravamo preposti a maggio dello scorso anno. Ringraziamo mister Poma per tutto il lavoro svolto in questi mesi, per aver creato un gruppo in grado di superare tante difficoltà e per averci fatto sognare. Siamo pronti per una nuova avventura insieme’’.