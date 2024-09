In Cappella Mellerio la presentazione del Diario Amico 2024-2025

Martedì 1 ottobre 2024, alle ore 10.00, si terrà presso la Cappella Mellerio di Domodossola la presentazione del Diario Amico 2024-2025 e del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024.

Il Diario Amico, strumento progettato per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia, si distingue per le sue caratteristiche pensate per supportare gli studenti con difficoltà, in particolare coloro che affrontano la dislessia. Realizzato con il font ad alta leggibilità EasyReading®, il diario è il risultato della collaborazione tra studenti, insegnanti e professionisti del design, dimostrando l’impegno verso un’istruzione inclusiva e accessibile.

Insieme al Diario Amico, viene presentato anche il Premio Info-Point Leggere le Montagne, che torna nel 2024 per la sua settima edizione. Questo progetto offre agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado la possibilità di diventare protagonisti nel proprio territorio, promuovendo e valorizzando il patrimonio montano attraverso attività che incoraggiano la lettura e l’impegno civico.