Si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola

Urne aperte domenica 29 settembre al Tecnoparco del Lago Maggiore per le elezioni di secondo grado che porteranno alla elezione del nuovo consiglio provinciale. Non si voterà per il presidente, in quanto l'attuale Alessandro Lana rimarrà in carica ancora per un anno, ma saranno eletti i soli componenti del consiglio. A votarli gli 856 componenti delle amministrazioni comunali del Vco.

Il peso del loro voto dipende dalla fascia demografica del comune che rappresentano: Verbania, Domodossola e Omegna contano 552 ciascuno; a seguire Villadossola e Gravellona Toce con 406, Stresa, Baveno, Cannobio, Ornavasso, Crevoladossola e Casale Corte Cerro con 249 e tutti gli altri, che contano meno di tremila abitanti, 51.

Due le liste che si sono presentate per le elezioni: una di centrodestra e una di centrosinistra ma allargata anche a rappresentanti della lista civica di Lucio Pizzi e ad Italia Viva, tra cui quella del candidato di Domodossola Paola Besana. Per quanto riguarda il centrodestra, è stata presentata la lista “Vco provincia d’Europa”, che ha come obiettivo principale quella di riconfermare la maggioranza attuale. La lista è composta da: Rino Porini, vicepresidente uscente, Mattia Corbetta, consigliere di minoranza di Omegna, Magda Verazzi, attuale consigliera provinciale e consigliera di minoranza a Vignone, Davide Carigi, sindaco di Beura Cardezza, Gianmaria Minazzi, sindaco di Cannobio, Alessio Baldi e Gabriella Pelizzari, consiglieri di maggioranza di Verbania, Maria Teresa Falda, consigliera comunale a Cesara, Adriana Canetta Borella, consigliera comunale di Premeno, e Massimo Felisati, sindaco di Vanzone con San Carlo.

Il centrosinistra ha proposto invece la lista “Progetto Vco” che prevede un campo largo con l’adesione di Italia Viva e della lista civica di Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola. Questi dunque i candidati: Emanuele Vitale, assessore di Baveno, Gianni Morandi, sindaco di Gravellona Toce, Mimma Moscatiello, assessore di Omegna, Paola Besana, consigliera di maggioranza a Domodossola, Ettore Ventrella, consigliere di minoranza domese, Stefano Costa, assessore di Baceno e presidente di Italia Viva Vco, Andrea Melloni, sindaco di Anzola d’Ossola, Samuele Saba, consigliere di maggioranza di Varzo, Anna Di Titta, assessore di Gravellona Toce, e Carla Bonecchi, consigliera di minoranza a Baveno.