Sono aperte le iscrizioni per la Route diocesana dei giovani

Si terrà sabato 1° giugno la Route diocesana dei giovani, l’appuntamento annuale in cui il vescovo Franco Giulio Brambilla incontra adolescenti e giovani di tutta la Diocesi di Novara per una giornata di incontro, condivisione, ascolto e scambio prima dell’estate. La proposta è quella di un itinerario a piedi, durante il quale sono previsti momenti di confronto e di dialogo per dare voce ai giovani sul tema loro proposto. Il percorso prevede la partenza dalla Basilica di San Vittore di Intra e l’arrivo al Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa. Per la Route 2024 le iscrizioni sono aperte, tramite il sito della Diocesi.

Il tema della Route è “Sentiti libero”: in un tempo in cui per molti, anche giovani, la speranza sembra essere la grande assente, Papa Francesco incoraggia invece a non spegnere la torcia della speranza. “SEntitI libero” vuole essere un messaggio nel messaggio: con Cristo “sentiti libero”, ma anche “sei libero”.

Il programma inizia alle 9.00 con l’accoglienza e la divisione dei ragazzi in gruppi nella Basilica di San Vittore a Intra. Alle 9.30 l’inizio della giornata con fra Roberto Pasolini. Il cammino prende il via invece alle 10.40, con i gruppi accompagnati e coordinati dagli animatori. Alle 13.30 l’arrivo al Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, con pranzo al sacco e tempo libero. Alle 15.30 la messa all’aperto con il vescovo Brambilla.

Per la gestione della Route si cercano giovani animatori e facilitatori che accompagnino i ragazzi. In particolare, animatori over 30 anni per ragazzi dai 17 ai 19 anni e facilitatori 20-30enni per l’accompagnamento dei coetanei. Per il 21 maggio è in programma una serata di formazione, alle 20.45 al Seminario Vescovile di San Gaudenzio a Gozzano.