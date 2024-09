Onofrio Lorusso al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco del Vco

Nella giornata del 30 settembre, si è insediato il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola.



L’ing. Onofrio Lorusso subentra all’ing. Michele Castore, che assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Cremona.

Nato a Bari, il Comandante Lorusso proviene dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese dove ha prestato servizio come funzionario direttivo dal 2009. Entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) nel 1997, in precedenza ha prestato servizio come Vigile del Fuoco presso il Comando di Torino e presso il Comando di Bari, come specialista di elicotteri presso il Reparto Volo di Bari e come funzionario direttivo a Roma presso la Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico – Attività di Soccorso Speciali – Area Soccorso Aereo.

Nella sua carriera ha partecipato a numerose emergenze nazionali ed internazionali tra cui l’alluvione in Piemonte nel 2000, il sisma in Abruzzo nel 2009, l’alluvione a La Spezia nel 2011, il sisma in Emilia Romagna nel 2012, il sisma in Italia Centrale nel 2016, il sisma a Ischia nel 2017 e il crollo del viadotto Polcevera nel 2018, nonché, nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile, l’emergenza incendi boschivi in Repubblica Ceca nel 2022 e in Grecia nel 2023, operando come Fire Technical Expert durante il rischieramento dei velivoli Canadair CL-415 del CNVVF, a supporto delle Autorità Locali.



Ha inoltre coordinato il dispositivo di soccorso aereo del CNVVF implementato in Lombardia durante l’evento Expo2015, e le risorse specializzate intervenute in Canton Ticino durante l’incendio boschivo sul Monte Gambarogno nel 2022.

Durante la sua carriera è stato componente di Gruppi di Lavoro del CNVVF volti all’innovazione tecnologica nelle attività di soccorso e all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia operativa della componente aerea, e si è occupato di prevenzione incendi, anche partecipando a commissioni in materia di rischi di incidenti rilevanti e all’attività di formazione dei professionisti esterni.



Durante la sua permanenza nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, l’ing. Lorusso auspica rapporti sempre più stretti con le altre Amministrazioni, gli Enti Locali e le Organizzazioni, sia istituzionali che private, nella convinzione che un’azione sinergica possa contribuire a garantire meglio la sicurezza della collettività.