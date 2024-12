Aprono i mercatini di Natale a Domodossola

Un weekend di sole farà da cornice ai mercatini di Natale di Domodossola organizzati dalla Pro Loco, che prenderanno il via oggi, sabato 14 dicembre, e che anche per la giornata di domenica animeranno il borgo medievale con mille idee regalo, oggetti di artigianato, prodotti dell'enogastronomia e tanta solidarietà. Numerosi gli appuntamenti per la giornata di sabato: alle 10.30 in piazza Rovereto è in programma l'esibizione del coro dei bambini della scuola di Calice e della scuola Kennedy, mentre alle 16.00 protagonisti saranno i “Racconti di Natale” in piazza Rovereto e Cappella Mellerio con Nati per Leggere. Per tutta la giornata vi sarà l'intrattenimento musicale con Ossola Sax Swingin Orchestra.

Dalle 14.30 alle 18.30 nel cortile interno di Palazzo di Città il comune di Domodossola ha organizzato "Babbo Natale in città": vi sarà la riconsegna delle letterine e la possibilità di avere una foto ricordo stampata con Babbo Natale.

Alle 18.00 al Santuario Madonna della Neve è in programma il “Concerto per l'avvento” del Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di San Quirico. Alle 21.00, poi, in Collegiata il “Concerto di Natale” del Civico Corpo Musicale.